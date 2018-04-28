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В Иркутске на продажу выставили объект культурного наследия
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В Иркутске на продажу выставили объект культурного наследия 

АиФ Иркутск 36 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Дом по ул. Свердлова, 19В рядом с гостиницей «Русь», много лет стоявший бесхозным, выставлен на продажу. Информация об этом появилась на сайте Агентства развития памятников Иркутска (АРПИ). Здание является объектом культурного наследия.
Согласно размещенной аукционной документации, дом будет продан на условиях реставрации и приспособления для современного использования с выкупом объекта в собственность. Характеристики объекта заявлены как неуникальные, площадь строения 763,3 кв метра, а площадь учатстка на котором он стоит — 978 кв метров.
Начальная цена составляет 10 млн 522 тысячи 240 рублей. Каждый шаг аукциона оценивается в 100 тысяч рублей.
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