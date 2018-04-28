Звездные цены: во время чемпионата ростовчане будут сдавать дома за 250 тысяч рублей в сутки

В середине июня в Ростове начнется чемпионат мира по футболу. События, которого несколько лет ждали болельщики по всему миру, не менее трепетно ожидали и владельцы жилья. Для них это редкая возможность сорвать большой куш. Редакция 161.ru узнала, сколько будут стоить для иностранных гостей квартиры и дома в донской столице с 17 июня по второе июля (период, в который будут проходить матчи мундиаля. — Прим. ред.) и насколько предложения соответствуют спросу.

Мы изучили несколько популярных сайтов бронирования жилья и объявлений. Итак, 10 тысяч рублей в сутки — самая минимальная цена, за которую можно снять квартиру во время ЧМ. Это будет, например, «однушка» площадью 39 квадратных метров на Жмайлова.

По словам руководителя компании по управлению недвижимостью «Титул» Евгения Сосницкого, если квартира сдается за 18 тысяч рублей в месяц, то во время чемпионата эту же сумму просят за сутки.

— Квартиры в мундиаль пользуются спросом потому, что в гостиницах уже давно нет мест. Ну и, потом есть абсолютно четкая группа, которая в принципе не ориентируется на гостиницы. Это люди, которые привыкли арендовать дома. Если вначале болельщики снимали недвижимость в центре Ростова, то сейчас уже бронируют жилье на Северном, в Левенцовке, — рассказывает Сосницкий.

Максимальна цена, которая попалась нам на глаза, — 250 тысяч рублей за дома в районе Театральной площади.

— Кстати, этот сегмент рынка пользуется спросом. В Ростове есть дома в районе Нахичевани и в Железнодорожном районе, аренда которых стоит 150 тысяч рублей в сутки. Они уже забронированы, и предоплата получена. Но это очень хорошие дома. Там разместится несколько семей, — говорит Сосницкий.

Донское гостеприимство

Федеральное агентство по туризму попросило арендодателей достойно принять болельщиков и обеспечить им «максимально комфортное размещение с учётом их возможностей и желаний, проявить гостеприимство».

Судя по всему, ростовчане всей душой откликнулись на этот призыв. Они готовы встретить болельщиков в аэропорту, разрешают, правда, за дополнительную плату, привозить домашних животных, согласны, естественно, не за спасибо, готовить еду. Собственники указывают в объявлениях, что снабдят квартирантов тапочками, туалетной бумагой, утюгом и чистящими средствами.

А теперь посмотрим, в каких условиях и за сколько предлагают пожить иностранцам в Ростове.

Это — аппартаменты делюкс на Левенцовке. Цена за две ночи — 120 тысяч рублей. В веселенькой ванной нет джакузи, зато стоит стиралка. Ну и, конечно, приятные бонусы в уборной — туалетная бумага и чистящие средства.

В веселенькой ванной наверняка найдутся чистящие средства

Санузел в квартире, за две ночи в которой просят 120 тысяч рублей

А хозяин этой чудесной ванной комнаты уверяет, что «вам улыбнулась удача» и обычно в жилье «нет мест!». За две ночи в квартире, адрес которой арендодатель не уточнил, просят 100 тысяч рублей. Хозяин подчеркивает, что в многоэтажке работает лифт, а в квартире на розетках есть защитные крышки. Расстояние от этого чудного жилья до «Ростов Арены» — больше десяти километров.

Входит ли в стоимость проживания шампунь от перхоти, не ясно

Куда же без местного колорита? Классический интерьер — ковер на стене и полированный стол-книжка наверняка помогут иностранцу почувствовать себя как дома. Две ночи в этой квартире на Ленина будут стоить 75 тысяч рублей.

Добро пожаловать в мир ковров!

А вот — квартира на Станиславского. Две ночи здесь во время ЧМ обойдутся в 114 тысяч рублей.

— Наши апартаменты расположены в доме дореволюционной постройки и когда-то принадлежали местному купцу! У нас свой двор, который закрывается воротами! Рядом центральный рынок, парк Горького, река Дон , — гласит объявление.

Пара ночей в купеческих апартаментах стоит как старенькая «Лада»

А это — «уютная квартира», адрес которой хозяин, видимо, постеснялся указать, обойдется в 50 тысяч рублей за две ночи. Сколько точно в ней ковров, собственник также не уточнил.

Входят ли сапоги в аренду, не понятно

Интересно, стоит ли в шкафу под окном купорка?

По словам Евгения Сосницкого, посуточная сдача квартир иностранным гостям сопряжена с рисками, ведь в случае порчи имущества вряд ли удастся подать в суд за границу. А если собственник и решится на это, то судебные издержки могут оказаться больше, чем сумма причиненного ущерба.