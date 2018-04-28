Глава Минстроя Омской области ушел в отставку

Как сообщает пресс-служба правительства региона, руководитель Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов освобожден с 28 апреля от занимаемой должности в связи с удовлетворением его письменного заявления об отставке.

Место исполняющего обязанности руководителя отраслевого ведомства займет заместитель министра строительства и ЖКК Александр Фрикель

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бурков планирует объявить конкурсы на замещение должностей руководителей трех министерств: строительства, природных ресурсов и промышленности. В настоящее время кресла глав Минпрома Минприроды региона остаются вакантными.

Бурков отмечал ранее, что работой Стрельцова он не доволен. Связано это с отсутствием эффективной программы по капремонту, сорванной программы по переселению из аварийного жилья, а также опоздания с вводом проблемных домов по договору долевого строительства.