Дом-паровоз отреставрировали в Москве

Сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, которая напоминает паровозную трубу.

Завершилась реставрация дома с трубой, или дома-паровоза, расположенного на улице Новая Басманная.

Ремонтные работы продолжались более полугода. Специалисты очистили фасады, отреставрировали лицевую кладку стен, заменили водосточные трубы и отливы и привели в порядок балконы. Кровлю здания обновили, внешние стены покрасили в серый цвет. Кроме того, были восстановлены циферблаты часов на башне.

Отметим, что сходство с локомотивом дому придает девятиэтажная башня, которая напоминает паровозную трубу. Она появилась в середине 1930-х годов. Само здание было создано во второй половине XVIII века.