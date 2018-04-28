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Из квартиры россиян силой вывезли полторы тонны мусора
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Из квартиры россиян силой вывезли полторы тонны мусора 

dom.lenta.ru 25 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
В удмуртском городе Можга из квартиры пожилой супружеской пары вывезли полторы тонны мусора. Процедура прошла под контролем судебных приставов и при участии горожан-волонтеров. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Удмуртия.
Таким образом было исполнено ранее вынесенное по представлению Роспотребнадзора решение суда, который обязал «прекратить захламление своей квартиры и входа перед квартирой».
Как отмечается в сообщении УФССП, самостоятельно пожилые люди исполнить решение суда не могли и не хотели, поскольку в силу неадекватного состояния считают ценным и полезным в хозяйстве практически любой предмет. В результате квартира и лестничная клетка у входа в нее превратились в свалку. Соседи супружеской пары по подъезду неоднократно жаловались на мусор, неприятные запахи, засилье насекомых и грызунов.
«Теперь нужно помочь самим пенсионерам, потерявшимся в этом мире, — отмечает пресс-служба УФССП. — Оба, к сожалению, уже не понимают, в какой реальности они находятся».
Силовые структуры время от времени принимают участие в вывозе мусора из квартир, захламленных россиянами, которые препятствуют очистке жилья. Например, в марте 2018 года сотрудники управляющей компании провели уборку в квартире жительницы Самарской области, причиной стали многочисленные жалобы на неприятный запах, распространение мышей и тараканов. Попасть в квартиру коммунальщики смогли только при помощи сотрудников полиции. Очистка помещений продолжалась два дня.
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