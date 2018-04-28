Из квартиры россиян силой вывезли полторы тонны мусора

В удмуртском городе Можга из квартиры пожилой супружеской пары вывезли полторы тонны мусора. Процедура прошла под контролем судебных приставов и при участии горожан-волонтеров. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по республике Удмуртия.

Таким образом было исполнено ранее вынесенное по представлению Роспотребнадзора решение суда, который обязал «прекратить захламление своей квартиры и входа перед квартирой».

Как отмечается в сообщении УФССП, самостоятельно пожилые люди исполнить решение суда не могли и не хотели, поскольку в силу неадекватного состояния считают ценным и полезным в хозяйстве практически любой предмет. В результате квартира и лестничная клетка у входа в нее превратились в свалку. Соседи супружеской пары по подъезду неоднократно жаловались на мусор, неприятные запахи, засилье насекомых и грызунов.

«Теперь нужно помочь самим пенсионерам, потерявшимся в этом мире, — отмечает пресс-служба УФССП. — Оба, к сожалению, уже не понимают, в какой реальности они находятся».