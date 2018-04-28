Правительство расширило ТОР «Комсомольск»

«Для реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий в границы ТОР «Комсомольск» дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края», — следует из постановления.