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Правительство расширило ТОР «Комсомольск»
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Правительство расширило ТОР «Комсомольск» 

Rambler News Service 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социального-экономического развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Для реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий в границы ТОР «Комсомольск» дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края», — следует из постановления.
Вопрос о расширении границ ТОР «Комсомольск» встал после того, как «Русолово» заявила о создании горнодобывающего предприятия и модернизации Солнечной обогатительной фабрики. В результате реализации этих инвестиционных проектов объем частных инвестиций составит больше 9,5 млрд руб., отмечает агентство.
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