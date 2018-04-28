Кабмин постановил расширить ТОР «Комсомольск»

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ постановило дополнительно включить в границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае 20 земельных участков с целью осуществления инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий. Соответствующее постановление было размещено в субботу на сайте кабинета министров.

"В целях реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой подписанным постановлением в границы ТОР «Комсомольск» дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края", — говорится в пояснительной записке к документу.

Постановление внесено Минвостокразвития России

Отмечается, что в результате реализации указанных проектов объем частных инвестиций превысит 9,5 млрд рублей и будет создано более 950 рабочих мест.