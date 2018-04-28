В 2018 году в Новосибирской области введут 10 объектов долевого строительства

Министерство строительства Новосибирской области работает над завершением десяти объектов долевого строительства. Ввести в строй все 43 дома, возводящихся с привлечением средств граждан, запланировано до 2020 года.

Об этой работе на пресс-конференции 27 апреля рассказали врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Иван Шмидт рассказал о механизмах, которые помогают завершить строительство проблемных объектов. Так, среди прочих мер, в области применяют понижающий коэффициент к арендной плате земельного участка, предоставляют субсидии на оплату договоров технологического подключения, компенсируют затраты гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.

Кроме того, приняты меры по усилению контроля в области долевого строительства, основанные на комплексном подходе органов государственной власти региона и правоохранительных органов

«По состоянию на начало апреля в Новосибирской области в реестр дольщиков внесено более 1230 человек, 43 дома официально признано объектами долевого строительства. Одним из важных направлений считаем усиление работы по восстановлению прав граждан, заключивших договора на строительство и не включенных в реестр обманутых дольщиков», — сказал Иван Шмидт.

Он представил журналистам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, назначенного 10 апреля, и подчеркнул, что эта должность была введена в структуру министерства по поручению главы региона Андрея Травникова в том числе для активизации работы по объектам долевого строительства.

Колмаков будет курировать контрольно-надзорную деятельность в сфере строительства, в том числе в сфере долевого строительства, а также законотворчество в части решения проблем обманутых дольщиков. Новый замминистра рассказал о новой совместной инициативе регионального минстроя и Законодательного Собрания Новосибирской области. Предлагается обязать застройщиков, которым участки для реализации крупных инвестпроектов предоставляются на льготных условиях, 6% построенных квартир выделять для решения проблем обманутых дольщиков.