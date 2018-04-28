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В 2018 году в Новосибирской области введут 10 объектов долевого строительства
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В 2018 году в Новосибирской области введут 10 объектов долевого строительства 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство строительства Новосибирской области работает над завершением десяти объектов долевого строительства. Ввести в строй все 43 дома, возводящихся с привлечением средств граждан, запланировано до 2020 года.
Об этой работе на пресс-конференции 27 апреля рассказали врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт и заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Иван Шмидт рассказал о механизмах, которые помогают завершить строительство проблемных объектов. Так, среди прочих мер, в области применяют понижающий коэффициент к арендной плате земельного участка, предоставляют субсидии на оплату договоров технологического подключения, компенсируют затраты гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков.
Кроме того, приняты меры по усилению контроля в области долевого строительства, основанные на комплексном подходе органов государственной власти региона и правоохранительных органов.
«По состоянию на начало апреля в Новосибирской области в реестр дольщиков внесено более 1230 человек, 43 дома официально признано объектами долевого строительства. Одним из важных направлений считаем усиление работы по восстановлению прав граждан, заключивших договора на строительство и не включенных в реестр обманутых дольщиков», — сказал Иван Шмидт.
Он представил журналистам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, назначенного 10 апреля, и подчеркнул, что эта должность была введена в структуру министерства по поручению главы региона Андрея Травникова в том числе для активизации работы по объектам долевого строительства.
Колмаков будет курировать контрольно-надзорную деятельность в сфере строительства, в том числе в сфере долевого строительства, а также законотворчество в части решения проблем обманутых дольщиков. Новый замминистра рассказал о новой совместной инициативе регионального минстроя и Законодательного Собрания Новосибирской области. Предлагается обязать застройщиков, которым участки для реализации крупных инвестпроектов предоставляются на льготных условиях, 6% построенных квартир выделять для решения проблем обманутых дольщиков.
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