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Уровень зарегистрированной безработицы в Китае снизился до 3,89 процента за первые три месяца
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Уровень зарегистрированной безработицы в Китае снизился до 3,89 процента за первые три месяца 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ — Уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках городского типа Китая за первые три месяца 2018 года составил 3,89 проц., понизившись в годовом выражении на 0,08 процентного пункта. За данный период на работу устроились 3,3 млн человек, следует из данных Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
Показатели первого квартала официальный представитель министерства Лу Айхун расценил как «хороший старт». На брифинге для журналистов в пятницу он сообщил, что соотношение количества вакансий к числу соискателей работы в январе-марте, по данным исследования рынка труда в 100 китайских городах, составило 1,23, при этом в производственном секторе спрос на рабочую силу вырос на 5,2 проц., что выше, чем в целом по рынку труда. Одновременно сохранилась позитивная динамика роста количества крестьян-мигрантов, заявил эксперт.
Вместе с тем, Лу Айхун признал, что давление на рынок труда со стороны большого контингента соискателей работы сохраняется и остается достаточно большим. В 2018 году ожидается появление новых трудовых ресурсов в количестве более 15 млн человек, отметил он. При этом, по его словам, на рынке труда имеет место очевидный дисбаланс, выражающийся в несоответствии рабочих мест профессионально-квалификационной структуре рабочей силы.
Эксперт заявил, что в нынешнем году продолжатся специальные программы, направленные на поддержку в трудоустройстве выпускников вузов и крестьян-мигрантов, возвращающихся в сельские районы, в налаживании предпринимательской деятельности, на поддержку бизнес-инкубаторов, на расширение охвата системой выплат пособия по безработице, оказание помощи в повторном трудоустройстве попавшим под сокращение работникам предприятий и другим лицам, оказавшимся в затруднительном положении. -0-
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