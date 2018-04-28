В атмосферу Красноярского края за год выброшено 2,4 млн тонн загрязнений

Красноярскстат подсчитал, сколько тонн загрязняющих веществ осталось после жизнедеятельности человека на территории Красноярского края за прошедший год.

Так на территории региона насчитывается 23,1 тысячи стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. За прошлый год они выбросили свыше 8,8 млн тонн. Из них уловили и обезвредили почти 6,5 млн тонн загрязняющих веществ (то есть 73,2% общего объема загрязнений). Пустить воп вторичное использование удалось более 4,8 млн тонн.

В атмосферу в 2017 году выброшено почти 2,4 млн тонн загрязняющих веществ (на 0,3 процента больше, чем в 2016 году). Почти 95% — это газообразные и жидкие вещества.