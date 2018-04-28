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Прокуратура заставила снести базу отдыха рядом с заповедником «Столбы»
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Прокуратура заставила снести базу отдыха рядом с заповедником «Столбы» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Прокуратура Свердловского района г. Красноярска обязало владельцев базы отдыха, расположенной на берегу реки Базаихи вблизи заповедника «Столбы» и передать земельный участок администрации города, сообщают в краевой прокуратуре.
В 2014 году участок 15 га мэрия передала в аренду ООО «ETC на три года для строительства объектов, связанных с организацией отдыха. Однако арбитражный суд в октябре 2015 года признал договор незаконным и обязал компанию возвратить землю департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска.
Но вместо этого арендатор зарегистрировал недействительный договор в Росреестре и получил от администрации города разрешение на строительство капитального объекта „База отдыха“. Построил фундамент и зарегистрировал право собственности на строение. А после продал незавершённые объекты строительства другому гражданину, а тот третьему, у которого были оформлены договорные отношения с администрацией города по предоставлению земельного участка под размещение базы отдыха.
После проверки прокуратуры первому заместителю главы г. Красноярска внесено представление об устранении нарушений. И в конце июля прошлого мэрия отменила разрешение на строительство базы отдыха. Собственник опробовал оспорить решение. Но суд обязал снести объекты и передать землю администрации.
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