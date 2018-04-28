Прокуратура заставила снести базу отдыха рядом с заповедником «Столбы»

Прокуратура Свердловского района г. Красноярска обязало владельцев базы отдыха, расположенной на берегу реки Базаихи вблизи заповедника «Столбы» и передать земельный участок администрации города, сообщают в краевой прокуратуре.

В 2014 году участок 15 га мэрия передала в аренду ООО «ETC на три года для строительства объектов, связанных с организацией отдыха. Однако арбитражный суд в октябре 2015 года признал договор незаконным и обязал компанию возвратить землю департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска.

Но вместо этого арендатор зарегистрировал недействительный договор в Росреестре и получил от администрации города разрешение на строительство капитального объекта „База отдыха“. Построил фундамент и зарегистрировал право собственности на строение. А после продал незавершённые объекты строительства другому гражданину, а тот третьему, у которого были оформлены договорные отношения с администрацией города по предоставлению земельного участка под размещение базы отдыха.