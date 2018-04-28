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Билибинская АЭС на Чукотке улучшила жилищные условия для 22 своих работников в 2017 году
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Билибинская АЭС на Чукотке улучшила жилищные условия для 22 своих работников в 2017 году 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самая северная в мире атомная электростанция — Билибинская — помогла 22 своим работникам в 2017 году улучшить жилищные условия. Еще 45 специалистов в прошлом году получили компенсации по выплате процентов по ипотечным кредитам, сообщила в субботу корреспонденту ТАСС начальник отдела социального развития Билибинской АЭС Анна Рассказова.
"Семь человек купили квартиры в Билибино, а еще 15 — за пределами Чукотки — в Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде. На первоначальную ссуду при покупке квартиры станция выделила им 13,1 млн Еще 45 наших сотрудников получили компенсацию по уплате процентов по ипотечным кредитам на общую сумму в 7,1 млн", — отметила собеседница агентства.
Для того чтобы воспользоваться этой опцией в коллективном трудовом договоре, сотрудник должен отработать на атомной станции не менее года и не иметь собственного жилья. Также по социальным программам в прошлом году сотрудникам станции было выплачено 10,2 млн Этой помощью воспользовалось более 300 атомщиков. Средства пошли на оплату медицинских услуг, опеку над детьми в возрасте до трех лет, покупку дорогостоящих лекарств и много другое.
Самая северная атомная электростанция в мире располагается в городе Билибино на западе Чукотского автономного округа. Она состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 48 МВт. Станция спроектирована по блочному принципу: все четыре реактора расположены в одном реакторном зале. В 2021 году станция должна быть выведена из эксплуатации, а ее место в энергосистеме запада Чукотки займет плавучая атомная теплоэлектростанция, которая пришвартуется в самом северном городе страны — Певеке.
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