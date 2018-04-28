Билибинская АЭС на Чукотке улучшила жилищные условия для 22 своих работников в 2017 году

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Самая северная в мире атомная электростанция — Билибинская — помогла 22 своим работникам в 2017 году улучшить жилищные условия. Еще 45 специалистов в прошлом году получили компенсации по выплате процентов по ипотечным кредитам, сообщила в субботу корреспонденту ТАСС начальник отдела социального развития Билибинской АЭС Анна Рассказова

"Семь человек купили квартиры в Билибино , а еще 15 — за пределами Чукотки — в Санкт-Петербурге , Воронеже, Москве, Нижнем Новгороде. На первоначальную ссуду при покупке квартиры станция выделила им 13,1 млн Еще 45 наших сотрудников получили компенсацию по уплате процентов по ипотечным кредитам на общую сумму в 7,1 млн", — отметила собеседница агентства.

Для того чтобы воспользоваться этой опцией в коллективном трудовом договоре, сотрудник должен отработать на атомной станции не менее года и не иметь собственного жилья. Также по социальным программам в прошлом году сотрудникам станции было выплачено 10,2 млн Этой помощью воспользовалось более 300 атомщиков. Средства пошли на оплату медицинских услуг, опеку над детьми в возрасте до трех лет, покупку дорогостоящих лекарств и много другое.