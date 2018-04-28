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Инспекторы ДПС спасли жителей горящей многоэтажки в Минусинске
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Инспекторы ДПС спасли жителей горящей многоэтажки в Минусинске 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Пожар в жилом доме заметили минусинские автоинспекторы, когда оформляли протокол на нетрезвого водителя. В квартире по соседству от очага возгорания они обнаружили девушку без сознания и вынесли ее на улицу. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.
На руках автоинспекторы вынесли девушку на улицу, а затем помогли спуститься пожилой женщине из другой квартиры
ГУ МВД по Красноярскому краю.
Чуть позже подъехали спасательные службы. Вместе с ними полицейским удалось вывести из здания больше десятка человек. Всего из горящего дома были эвакуированы 73 человека, пострадавших среди них нет. Спасенная девушка уже пришла в себя, ее жизни ничего не угрожает.
Накануне удалось спасти трех человек при пожаре в московской жилой высотке. Одна из квартир многоэтажки загорелась около 18:00 (мск).
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