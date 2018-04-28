Инспекторы ДПС спасли жителей горящей многоэтажки в Минусинске

Пожар в жилом доме заметили минусинские автоинспекторы, когда оформляли протокол на нетрезвого водителя. В квартире по соседству от очага возгорания они обнаружили девушку без сознания и вынесли ее на улицу. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД России.

На руках автоинспекторы вынесли девушку на улицу, а затем помогли спуститься пожилой женщине из другой квартиры

Чуть позже подъехали спасательные службы. Вместе с ними полицейским удалось вывести из здания больше десятка человек. Всего из горящего дома были эвакуированы 73 человека, пострадавших среди них нет. Спасенная девушка уже пришла в себя, ее жизни ничего не угрожает.

Накануне удалось спасти трех человек при пожаре в московской жилой высотке. Одна из квартир многоэтажки загорелась около 18:00 (мск).