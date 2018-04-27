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Новый маршрут из Москвы в Астрахань с автостанции «Красногвардейская» откроется 4 мая
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Новый маршрут из Москвы в Астрахань с автостанции «Красногвардейская» откроется 4 мая 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Междугородный автобус из Москвы в Астрахань будет отправляться с автостанции «Красногвардейская» с 4 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «Перевозчик ООО „ГолдСтар-Авто“ сообщает об открытии с 4 мая 2018 г. рейса по маршруту Москва-Астрахань. Рейс отправляется из Москвы ежедневно с автостанции „Красногвардейская“ ежедневно в 21:00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стоимость проезда составит 2,1 тыс. руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1 тыс. 50 руб. Стоимость провоза единицы багажа — 260 руб.
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