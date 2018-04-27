Новый маршрут из Москвы в Астрахань с автостанции «Красногвардейская» откроется 4 мая 

Агентство «Москва»: последние новости

Почти 90 новых объектов здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию в Подмосковье до конца года

Исследование: Цены на готовый бизнес в Москве в начале 2018 г. упали на 15% по сравнению с концом 2017 г.