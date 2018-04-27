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Москвичи переключились на двухуровневые квартиры
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Москвичи переключились на двухуровневые квартиры 

dom.lenta.ru 39 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Предложение двухуровневых квартир и квартир с террасами в малоэтажных жилых комплексах, строящихся в пригородах Москвы, выросло на треть относительно итогов первого квартала 2017 года. Такие данные приводятся в материалах «Миэль-Новостройки», поступивших в редакцию «Дома» 27 апреля.
Спрос со стороны жителей Московского региона на двухуровневое жилье и квартиры с террасами в пригородах за тот же период вырос почти вдвое. «Изменение структуры предложения, а именно увеличение количества двухуровневых квартир в малоэтажных комплексах продиктовано, в первую очередь, ростом интереса покупателей к данному виду недвижимости. Люди, выбирающие такие квартиры, хотят жить не просто вдали от города, они хотят приобрести именно формат жизни „загородного дома“», — комментирует тенденцию генеральный директор компании Наталья Шаталина.
По статистике «Миэль-Новостройки», срок реализации проектов, в квартирографию которых входят двухуровневые лоты и лоты с собственными террасами, в полтора раза короче, чем у аналогичных по локации комплексов, укомплектованных только стандартными квартирами.
Согласно опубликованным в декабре 2017 года данным компании ЦИАН, самые дешевые двухуровневые апартаменты в Москве были выставлены на продажу за 4,2 миллиона рублей. Площадь лота составляла 21 квадратный метр.
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