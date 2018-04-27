Генпрокуратура выявила массовые нарушения прав дольщиков

«Надзор за исполнением законодательства в области градостроительства — одно из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры », — сообщили корреспонденту «РГ» в пресс-службе Генпрокуратуры.

При этом под особым контролем прокуроров, с учетом повышенной социальной значимости и общественной опасности, остается строительство жилья с привлечением средств населения.

Согласно данным Минстроя России, по состоянию на 1 января 2018 года в стране имелось 836 проблемных объектов в 69 субъектах Российской Федерации , в реестры пострадавших граждан включено 30,8 тысячи человек.

"Результатом принятых уполномоченными органами власти, правоохранительными и иными органами мер к пресечению нарушений в области долевого строительства явилось восстановление прав 6 тысяч семей обманутых дольщиков в отношении 140 проблемных объектов", — отметили в надзорном ведомстве.

Всего, по данным Генпрокуратуры, в 2017 году прокурорами выявлено более 38 тысяч нарушений законов в градостроительной сфере, в целях устранения которых внесено 8 тысяч представлений, на незаконные правовые акты принесено свыше 6,5 тысячи протестов, в суды направлено 1,3 тысячи заявлений. По их требованиям к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 6 тысяч лиц, на основании постановлений прокуроров следственными органами возбуждено 101 уголовное дело.

В прошлом году в России были восстановлены права шести тысяч семей обманутых дольщиков

Так, по материалам прокуратуры Пензенской области следственными органами возбуждено 3 уголовных дела по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, которые соединены в одно производство. Следствием установлено, что для строительства трех многоквартирных домов застройщиком заключено 645 договоров более чем на 2 млрд рублей, из них обязательства по оплате исполнены на 1,7 млрд рублей. При этом руководство предприятия направило деньги на не связанные со строительством цели.

В Кирове по материалам прокурорской проверки в отношении директора застройщика возбуждено уголовное дело за злоупотребление полномочиями в связи с деятельностью вопреки интересам организации в целях извлечения выгод и преимуществ, повлекшей причинение вреда в сумме 38,5 миллиона рублей свыше 100 дольщикам многоквартирного жилого дома.

Бурятии, Крыму , Пермском, Приморском краях, Брянской, Волгоградской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской областях и других регионах прокуроры пресекали случаи привлечения средств населения до государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве, включения в них незаконных условий, заключения не предусмотренных законодательством договоров.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, застройщиками повсеместно допускаются нарушения обязательных требований и установленного порядка строительства домов. То есть когда дома сдают, а, например, инженерные коммуникации — канализацию, газ и электричество — к ним подвести «забывают». Такие факты выявлены в Чувашской Республике Хабаровском крае , Кемеровской, Курской областях и других субъектах РФ. Так, в Краснодарском крае прокуроры обращались в суды с заявлениями об обязании застройщиков привести дома в соответствие с проектной документацией, техническими регламентами о подключении инженерных коммуникаций.