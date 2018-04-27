В России хотят запретить куплю-продажу подержанных авто с рук 

Покупку и продажу автомобилей с пробегом с рук могут запретить в России. С таким предложением выступили эксперты ассоциации «Российские автомобильные дороги», сообщает PRIMPRESS.
Согласно проекту, предложенному специалистами, сделка должна осуществляться исключительно в специализированных дилерских центрах после прохождения ряда технических и юридических проверок машины.
Отмечается, что предложенные меры повысят безопасность продающихся автомобилей с пробегом, что в свою очередь приведет к значительному сокращению количества ДТП на российских дорогах.
Законопроект уже готовы рассмотреть в министерстве промышленности и торговли, после чего будет принято решение. В случае его одобрения, цены на «вторичку» на авторынке могут существенно повыситься. В России оборот вторичного авторынка составляет ежегодно три триллиона рублей.