Один человек пострадал при возгорании квартиры на юго-востоке Москвы 

Огонь возник в квартире по адресу: улица Авиамоторная, дом 49/1.
Один человек пострадал в результате пожара, который возник в квартире жилого дома в районе Лефортово.
— В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Авиамоторная, дом 49/1. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате пожара один человек, — сообщили сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по Москве.
Он добавил, что площадь возгорания составила десять квадратных метров, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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