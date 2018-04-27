Застройщик из ТОП-5 по Ленинградской области намерен заявить о своем банкротстве 

В компании «Норманн» поясняют, что эта мера позволит держать под контролем ситуацию с достройкой проблемных объектов в условиях исков о банкротстве, поданных ее бывшими дольщиками. Фото: www.sotsproekt-ryazan.ru Портал ЕРЗ неоднократно писал о проблемах одного из крупных застройщиков Северо-Западного региона (33-е место в ТОП по РФ, 5-е место в ТОП по Ленинградской области, 25-е место в ТОП по Санкт-Петербургу) — компании Норман (Normann). Напомним, что девелопер никак не может достроить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 12 жилых комплексов, в том числе «Три Апельсина», «Яркий», «Морошкино», «На Заречной», «Десяткино», «Десяткино 2.0», «Ижора парк» и др. Как пояснил дольщикам директор по связям с общественностью компании Олег Ведутов, причина, по которой не сданы объекты, прозаична: не хватает денег. «Когда денег много, можно строить очень быстро. А когда денег недостаточно, нужно искать различные возможности, пропускать подрядчиков, — сказал он, добавив: — Это, к сожалению, не ускоряет темпы строительства». Общее количество дольщиков компании достигает 6,2 тыс. человек. Эти люди хорошо организованы, регулярно проводят митинги, пикеты и другие акции протеста. А главное, подают иски против застройщика. Как информировал ЕРЗ, общий размер суперкомпенсаций дольщикам объектов Normann, включая неустойки и штрафы, по состоянию на середину марта достигал 9 млн руб., а всего в службе судебных приставов в отношении компании находятся дела на сумму 130 млн руб. Дольщики продолжают выигрывать дела по искам против Normann. Например, в декабре 2017 года УФССП по Северной столице сообщило, что приставы помогли одному петербуржцу получить с девелопера 6 млн руб. Денежные средства в полном объеме были списаны с банковского счета организации-должника. Кроме того, СМИ рассказали, что Normann выплатил одной петербуржской дольщице неустойку за задержку квартиры в размере 665 тыс. руб. С начала нынешнего года структуры «Норманна» получили новые десятки исков от своих контрагентов. Фото: www.kommersant.ru В то же время генеральный директор ООО «Норманн» Борис Бросалин (на фото) проходит по нескольким уголовным делам, возбужденным за неисполнение решения суда и злостное уклонение от выплаты неустоек и штрафов дольщикам. В марте, рассказав об обвалившейся на компанию череде суперкомпенсаций, портал ЕРЗ резюмировал: «Каждый новый многомиллионный иск, поданный против CK Normann, — это шаг, приближающий ее к банкротству». Этот прогноз подтвердился уже через месяц. 25 апреля на сайте компании опубликовано сообщение, где говорится, что «в целях предотвращения негативных сценариев по утрате контроля над процессом завершения строительства, вследствие подачи исков о банкротстве бывшими дольщиками Компании», «Норманн» разместила извещение о намерении подать заявление о банкротстве своих трех компаний на официальном сайте fedresurs.ru. Как пояснили в пресс-службе CK Normann, «это, прежде всего, техническая мера, позволяющая Компании в рамках действующего законодательства держать ситуацию под контролем. Компания создавалась для того, чтобы люди могли получить жилье по доступным ценам, и мы делаем все возможное для достройки всех своих объектов незавершенного строительства», — заверили в CK Normann. Фото: www.псбр.рф Что дальше? В комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области считают, что в данной ситуации дольщикам надо четко понимать, с какой из компаний, входящих в группу, у них заключен договор. Если говорить о возможном банкротстве, то речь идет только о трех компаниях: «Норманн ЛО», «Норманн», «Норманн-Запад». Остальных застройщиков ситуация пока не касается. Отвечая на вопрос, каким образом может быть достроен многоквартирный дом, если застройщик объявлен банкротом, зампредседателя комиссии Олег Островский подчеркнул, что в первую очередь должно быть зарегистрировано право собственности застройщика на объект незавершенного строительства, информирует «Петербургский дневник». По словам эксперта, завершить строительство дома может созданный самими дольщиками жилищно-строительный кооператив либо иной застройщик, которому по его заявлению и решению арбитражного суда могут быть переданы имущество банкрота и его обязательства перед участниками долевого строительства. «В поисках такого застройщика без помощи органов исполнительной власти здесь не обойтись», — резюмировал Олег Островский. Представитель Комитета по строительству Ленинградской области Константин Андрианов сообщил, что в областном правительстве не знают, какой путь выберет застройщик. «Пока сказать нечего. Нам компания говорила, что передумала банкротиться. Мы ждем от них каких-то определенных решений», — пояснил чиновник. В Комитете по строительству Петербурга сообщили, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией, сложившейся у компании «Норманн», разрабатываются схемы по оказанию помощи в завершении строительства двух жилых комплексов в Парголово — «Три апельсина» и «На Заречной», а также ЖК «Ижора Парк» в поселке Металлострой Фото Михаила Киреева, Baltphoto Между тем в дорожной карте Ленинградской области, опубликованной на сайте Минстроя, объекты компании Normann отсутствуют. А в аналогичном документе г. Санкт-Петербурга фигурирует лишь ЖК «Ижора парк» — многоквартирный жилой со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой, расположенный в поселке Металлострой, по ул. Садовой. Согласно плану-графику завершить строительство объекта за счет собственных и привлеченных средств планировалось в IV квартале 2017 года, но этот срок был перенесен, как, кстати, и по большинству других проблемных объектов компании. Портал ЕРЗ продолжить следить за ситуацией вокруг компании «Норманн» www.publishernews.ru СПРАВКА ЕРЗ: Normann Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 372 550 кв. м (59% с переносом срока ввода) Объектов строительства — 27 (в 8 ЖК) Место в ТОП по РФ — 33-е Место в ТОП по Ленинградской области — 5-е Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 25-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 46 676 кв. м (100% с переносом срока ввода) Объем ввода жилья в 2017 г. — 34 045 кв. м (100% с переносом срока ввода) Рейтинг ЕРЗ = 1 (из 5 возможных). Застройщик отличается существенным переносом сроков ввода домов