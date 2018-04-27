Из десяти ключевых регионов рост количества ДДУ зафиксирован в восьми субъектах

Единый реестр застройщиков: последние новости

Ввод жилья в Московской области за январь-март 2018 года вырос на 108,4% (графики)

29-31 апреля в ЦМТ пройдет III Международный бизнес-форум недвижимости «Россия для инвесторов. Инвесторы для России»

Росреестр: количество регистраций прав собственности на машино-места опережает темпы 2017 года на 317% (графики)