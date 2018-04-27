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Из десяти ключевых регионов рост количества ДДУ зафиксирован в восьми субъектах
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Из десяти ключевых регионов рост количества ДДУ зафиксирован в восьми субъектах 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Падение количества ДДУ в Московской области за три месяца по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 2,2%. В Москве и Санкт-Петербурге рост на 49,4 и 54,7% соответственно. По данным Росреестра, по итогам трех месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) вошли Московская область, Москва, Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область, Ростовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Свердловская область. Наилучшую динамику изменения количества ДДУ по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Ростовская область, где по данным Росреестра за первые три месяца 2018 года число договоров увеличилось на 81,8%. Худшую динамику показывает Ленинградская область, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДДУ уменьшилось на 11,4%.
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