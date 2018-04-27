Заключен первый договор на ипотеку для участников реновации

27 апреля на очередном заседании Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации первый заместитель гендиректора Московского фонда реновации Петр Тихомиров сообщил, что заключен первый договор на ипотеку с участником программы, желающим улучшить жилищные условия при переезде.

По словам Тихомирова, на сегодняшний день банки готовы предоставить четыре ипотечных кредита.

— Один договор (с банком «Возрождение» — прим.ред.) уже полностью подписан, три будут подписаны в период между майскими праздниками, — рассказал Петр Тихомиров. — Сказать, что сейчас у банков совсем нет продукта для участников реновации, нельзя, но находится он в своей начальной стадии.

Многие крупные банки предоставляют москвичам, желающим докупить дополнительную комнату при переезде по программе реновации, от 8,9 до 9,2 процента.

Желающих докупить жилплощадь уже сейчас немало. Только при переселении в дом на 5-й Парковой 15 семей захотели переехать в квартиру побольше.

— В основном, это желающие из двухкомнатной переселиться в трехкомнатную, — пояснил Тихомиров. — Доплата составляет от 2,5 до 3 миллионов рублей.

Банки столкнулись с определенными сложностями. Проблемой стало даже не предоставление участникам реновации льгот, а подготовка нормативной базы. К примеру, до сих пор нет единого мнения по тому, как оценивается первый взнос.

— Трудности возникают с точки зрения оценки залоговой стоимости. Обычно при оценке банки принимают в расчет цену договора приобретения. Для нанимателей — это договор купли-продажи, для собственников — договор мены, — объяснила представитель "Газпромбанка" Оксана Сазонова.

По ее словам, в случае программы реновации, цена договора составляет стоимость меньше рыночной стоимости недвижимости. Банку приходится решать, как рассчитывать залоговую стоимость, вносить изменения и учитывать их в нормативных документах.

— Нам потребовалось время на разработку нормативной базы, — отметила начальник отдела жилищного кредитования Управления по работе с партнерами Московского Сбербанка Ирина Терехова. — В случае с реновацией есть особенность, поскольку собственные средства — это квартира, которая изымается при переселении.

Представители "Россельхозбанка" и " Московского кредитного банка " подчеркнули, что эти кредитные организации на данный момент не имеют готового ипотечного продукта для граждан, желающих расширить жилплощадь в рамках программы реновации, однако работа в направлении разработки таких предложений ведется.

Председатель Общественного штаба Александр Козлов также подчеркнул, что граждане обращаются в штаб с вопросами, возникшими при взаимодействии с теми или иными банками. Так, несколько жителей пятиэтажек сообщили о том, что им отказывают рефинансировать кредиты, так как дома, включенные в программу, по мнению банков, попали в зону сноса. На это коммерческие организации ответили, что у них трудностей с внутренним рефинансированием нет, и пока к ним не обращались по данному поводу.

«Если человек вовремя погашает кредиты, то никаких проблем для механизма рефинансирования нет», — говорят они. Тем не менее, общественники решили обратить внимание на данный вопрос и держать его на контроле.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Валуй , заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы : — Программа реновации активно реализуется. Мы уже заселяем пять стартовых жилых домов. По первому дому на 5-й Парковой улице уже больше 90 процентов жильцов заключили договоры и почти половина из них переехала. Докупка жилья — это уникальная возможность для жителей на прозрачных условиях улучшить жилищные условия, оставшись в районе проживания, пользуясь теми же объектами инфраструктуры. Банки, разрабатывая продукты, смогут помочь в решении жилищных проблем. В ходе реализации программы мы сможем решить одну из основных задач — улучшить обеспеченность жильем москвичей. Сейчас она составляет всего 19,2 квадратных метра на человека. СПРАВКА

Участники программы реновации, желающие докупить жилплощадь, могут рассчитывать на скидку в 10 процентов от рыночной стоимости квадратного метра. Кроме того, в течение двух лет после переезда в равнозначное жилье, жильцы смогут приобрести еще одну квартиру с такой же скидкой. Произвести доплату можно как из собственных средств, так и с привлечением материнского капитала или других субсидий и жилищных сертификатов.