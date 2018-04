Процедура приобретения недвижимости в Финляндии

Граждане каких стран имеют право приобретать недвижимость в Финляндии?

Граждане любых стран имеют право владеть недвижимостью в Финляндии. Сделку можно заключить, как на физическое, так и на юридическое лицо.

Единственным исключением являются объекты на Аландских островах: для их приобретения иностранцы должны получить разрешение от правительства.

В финской прессе регулярно появляется информация о том, что местные парламентарии предлагают запретить продавать россиянам недвижимость на приграничных территориях. Но всё это так и остаётся на уровне разговоров, никаких запретов не принято.

Какие виды недвижимости разрешено покупать иностранцам?

С 2000 года иностранцы могут свободно приобретать в стране дома, квартиры, коммерческие объекты, землю и даже водное пространство. Доступны не только сделки купли-продажи, но и долгосрочной аренды.

Обратите внимание: по финским законам, квартиры юридически считаются движимым имуществом.

Многоквартирные дома принадлежат жилищным акционерным обществам (ЖАО), которые владеют землёй у дома или арендуют её у собственника. За каждой квартирой, в зависимости от её стоимости, закреплено определенное количество акций. Поэтому, приобретая такое жильё, вы становитесь акционером жилищного акционерного общества. Обладая акциями, получаете право распоряжаться квартирой, что приравнивается к праву собственности.

Какие права получает иностранец после покупки недвижимости в Финляндии?

Все иностранные владельцы недвижимости имеют право в упрощенном порядке получить мультивизу, по которой можно находиться в Финляндии и других странах Шенгена до 90 дней в полугодие.

Само по себе владение недвижимостью любой стоимости не даёт права претендовать на вид на жительство или гражданство Финляндии. ВНЖ можно оформить на основании работы, учебы, ведения бизнеса, родственных связей, финского происхождения, получения политического убежища, а также постоянного легального проживания в стране сроком от 4 лет. Естественно, недвижимость в собственности будет преимуществом при рассмотрении иммиграционного ходатайства.

Какие обязанности появляются у иностранца после покупки недвижимости в Финляндии?

Любой собственник недвижимости в Финляндии обязан ежегодно платить налог, который зависит от муниципалитета и назначения недвижимости. Например, дом для постоянного проживания облагается более низким налогом, а коттедж для отдыха или земельный участок под застройку — более высоким. Налог на квартиру оплачивает ЖАО.

Базовые ставки (в разных муниципалитетов различаются):

0,37 — 0,80% — для постоянных резидентов

0,80 — 1,55% — для других категорий

1,00 — 3,00% — на строящиеся объекты

Обратите внимание! Налоговые резиденты Российской Федерации , т.е. люди, которые фактически проживают в РФ более 183 дней в году, должны уведомлять российские налоговые органы об открытии счетов в зарубежных банках или создании юридических лиц. А это потребуется во время сделки. Читайте подробнее о правилах покупки недвижимости за рубежом для граждан России.

Поиск недвижимости в Финляндии

Искать и изучать предложения по продаже недвижимости в Финляндии можно с помощью различных открытых источников, таких как интернет, специализированные печатные издания и тематические выставки. На последних можно напрямую пообщаться с риэлторами и застройщиками, на месте получить консультацию.

Как искать риэлтора в Финляндии?

В Финляндии при покупке недвижимости чаще всего обращаются в агентство. Только лицензированные агентства (LKV) имеют право рекламировать и оказывать помощь при купле-продаже недвижимости. Поэтому, в первую очередь, нужно проверить наличие лицензии, так вы полностью обезопасите себя от мошенников. Услуги риэлтора оплачивает продавец.

Конечно, можно заниматься поиском, выбором и покупкой недвижимости самостоятельно. Но на практике, не разбираясь в особенностях финского законодательства и не владея языком, пройти эту процедуру проблематично. Тем более, что со стороны продавца, особенно, если речь идёт о квартире, тоже будут выступать представители агентства.

Так как российские покупатели в Финляндии далеко не редкость, в большинстве агентств есть русскоговорящий сотрудник. У некоторых риэлторских компаний и даже застройщиков есть офисы в Санкт-Петербурге . Недвижимость в Финляндии также можно подобрать и приобрести с помощью российских агентств, работающих на международном рынке.

Задачи риэлтора:

подбор объектов, соответствующих требованиям клиента;

организация поездки в Финляндию на просмотры недвижимости;

согласование цен и особых условий с продавцом от имени покупателя;

согласование процедуры сделки и даты встреч у нотариуса;

подготовка документов и договоров, проверка объекта на возможные обременения.

Ответственность за чистоту сделки перед покупателем несет нотариус, который проверяет документы на недвижимость и заверяет договор.

Важно! Квартиры, согласно финскому законодательству являются движимым имуществом, поэтому не регистрируются в суде.

Пошаговая схема стандартной сделки с недвижимостью в Финляндии

Этап 1. Резервация и проверка объекта

Проверяем объект недвижимости

После того, как вы нашли понравившийся вам объект, необходимо выяснить все связанные с ним вопросы. Например, если собираетесь приобрести квартиру, а значит стать акционером ЖАО, выясните у управляющего домом, какие ремонтные или другие работы планирует домовая компания и во сколько они обойдутся. Это нужно узнать заранее, так как это может повлечь за собой большие финансовые затраты. Ремонт труб водоснабжения и канализации может обойтись новому владельцу жилья в несколько десятков тысяч евро. Подробно расспросите о состоянии недвижимости у владельца.

Особое внимание стоит уделить оценке состояния объекта. Это обязанность покупателя, пренебрегать которой не стоит. Ведь если вы приобретёте жильё, а потом обнаружите какую-то неисправность, которую можно было увидеть при осмотре, то получить компенсацию от продавца не сможете.

Что касается скрытых дефектов, обнаружение которых вполне могло бы повлиять на совершение сделки, продавец будет вынужден выплатить покупателю компенсацию.

Важно! Ответственность продавца квартиры (ЖАО) за дефекты, как правило, длится два года. Ответственность продавца недвижимости — пять лет.

Открываем расчетный счет

Открыть счёт в финском банке для оплаты сделки можно, как заочно, так и лично. Но и в первом случае без личного посещения банка не обойдётся. Только после этого произойдёт активация счёта. Счёт открывается в евро.

При себе необходимо иметь заграничный паспорт, выписки с личных счетов в банках в стране проживания, справку с места работы, справку о доходах и ряд других документов, которые банк может потребовать от иностранца.

Вносим задаток

После того, как покупатель выбрал конкретную недвижимость, необходимо зарезервировать её — оформить предварительный договор и внести задаток.

В предварительном договоре прописываются характеристики объекта, график внесения платежей, способ оплаты, общая стоимость объекта, точная дата перехода недвижимости в собственность нового владельца, размеры неустоек за просроченные платежи, а также сумма задатка и условия его передачи.

Предварительный договор подписывают продавец и покупатель. При этом обязательно должен присутствовать официальный поверенный — нотариус.

Стандартно задаток составляет 3-5% от стоимости объекта, хотя в каждом отдельном случае может оговариваться индивидуально. Но не менее €2000 и не более 10% от суммы сделки. Если сделка срывается/отменяется по вине продавца, то задаток полностью возвращается покупателю. Если же по вине покупателя, то задаток остаётся у продавца.

Этап 2. Заключение договора купли-продажи

Для подписания договора от покупателя при личном присутствии на сделке требуется только загранпаспорт. А вот продавец должен подготовить целый пакет документов:

Свидетельство о регистрации права собственности

Выписку из Реестра недвижимости

Свидетельство об обременениях

Карту из Кадастра недвижимости

Копию градостроительного плана

Разрешение на строительство

Свидетельство о сдаче объекта техническому надзору

Строительные чертежи.

Договор купли-продажи обычно составляет банк или риелтор на финском языке. Также может быть составлена копия на русском, но юридическую силу имеет только первый вариант на государственном языке.

Договор купли-продажи — это соглашение, в котором указываются цена квартиры или другой недвижимости, состояние объекта, день, в который покупатель получит его в свое пользование. Покупатель имеет право и (в своих же интересах) должен заранее ознакомиться с договором.

При подписании договора кроме продавца и покупателя, присутствуют риэлтор и нотариус. Последний является гарантом законности сделки с недвижимостью.

Этап 3. Оплата сделки

Расчеты между продавцом и покупателем осуществляются с помощью банковского перевода. К моменту подписания договора купли-продажи покупатель должен перевести продавцу полную сумму сделки за вычетом залогового платежа. Если не предусмотрено какой-либо рассрочки, то на совершение сделки обычно уходит две недели.

Помимо самой сделки, покупатель оплачивает налог на переход права собственности — 2% на квартиры и 4% на недвижимость, нотариальные услуги и услуги риэлтора.

Этап 4. Регистрация нового собственника

Сразу после заключения сделки покупатель должен зарегистрировать её в городском суде, если речь идёт о недвижимости (всё, кроме квартир). Для этого необходимо заполнить анкету и отправить её вместе с квитанцией об оплате налога, оригиналом договора купли-продажи и копией паспорта в суд района, в котором расположена приобретенная недвижимость.

Процедура регистрации собственности занимает в среднем около 2-3 месяцев. Документы необходимо подать в течение 6 месяцев со дня подписания договора купли-продажи, иначе будут начислены пени — от 20% от налога на переход права собственности. Максимальная пеня может составить 100%, то есть сумма к оплате удвоится.

Готовое свидетельство о регистрации права собственности будет направлено на указанный собственником почтовый адрес.

Что касается квартир в ЖАО — движимого имущества, сразу после покупки новый владелец должен заявить о совершении сделки для занесения ее в реестр акций ЖАО. Для этого он предъявляет управляющему дома договор купли-продажи и документ, свидетельствующий об уплате налога со сделки.

Дополнительные расходы

Государственный налог на переход прав собственности

Сбор составляет 2-4% от цены объекта, указанной в нотариальном акте.

Налоговый процент зависит от типа объекта. За квартиру, которая по закону является движимым имуществом, придется отдать 2% от стоимости. А вот объекты, которые считаются недвижимостью, например, коттедж у озера, облагаются более высокой ставкой — 4%.

Гонорар нотариуса

Именно нотариус в Финляндии является гарантом законности сделки, он заверяет договор купли-продажи. Поэтому без его присутствия не обойтись. Ориентировочная стоимость услуг — €100-200.

Послепродажная регистрация недвижимости — €119 (когда дело касается недвижимости)

Документы на регистрацию необходимо подать в течение полугода со дня совершения сделки. В противном случае придется заплатить пенни, размер которых зависит от времени «просрочки». Обычно регистрация недвижимости занимает 2-3 месяца.

Пример расчета дополнительных расходов:

Дом площадью 98 кв. м на собственном участке размером в 15 соток у озера, без собственного берега. Продавец — частное лицо. Рыночная стоимость жилья — €189 000.

Государственный налог на переход права собственности: €7560 (4%)

Нотариальные расходы: €120 Регистрация в имущественном реестре: €119 Общая сумма расходов: €7799

Все дополнительные расходы рассчитываются от стоимости объекта недвижимости, указанной в договоре.

Резюме: это надо запомнить

Квартира в Финляндии по закону считается движимым имуществом, так как многоэтажные или многоквартирные дома в стране находятся в собственности жилищных акционерных обществ.

Иностранные граждане могут покупать квартиры и недвижимость в Финляндии почти без ограничений. Единственным исключением являются объекты на Аландских островах. Для их приобретения нужно получить разрешение от финского правительства.

Покупатели недвижимости имеют право на получение мультивизы.

Ключевой участник сделки, который гарантирует ее безопасность — нотариус.

Стандартная процедура покупки до момента перехода права собственности обычно занимает чуть более месяца. Но документы на регистрацию нового собственника можно подать в течение шести месяцев со дня совершения сделки. Если просрочить, то будут начисляться пени от 20% до 100% от налога на переход права собственности.

