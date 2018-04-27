«Халву» стали принимать в гипермаркетах товаров для ремонта и дачи

С 1 мая в Москве и с 1 июня по всей России владельцы карты рассрочки «Халва» Совкомбанка смогут приобрети товары в гипермаркетах для ремонта и дачи «ОБИ».

Совкомбанк начислит дополнительный кешбэк в размере 10% от первой покупки, совершенной в течение мая и июня в «ОБИ», и увеличит срок рассрочки на нее до 7 месяцев.

Покупатели смогут получить консультацию у представителей Совкомбанка непосредственно в гипермаркетах и при желании оформить карту рассрочки с моментальной выдачей.

«Сотрудничество с таким сильнейшим игроком рынка позволит нашим клиентам получить лучшие предложения по ремонту и обустройству дома в России. В свою очередь, наш партнер сможет предложить клиентам самые выгодные условия по рассрочке без переплат по карте с начислением кешбэка и процентов на остаток собственных средств», — отметил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков

«С момента прихода на российский рынок в 2003 году «ОБИ» делает акцент на создании лучшего сервисного предложения на рынке, в основе которого лежит комплексная поддержка на любом этапе реализации проектов по ремонту и благоустройству. Знание потребностей и ожиданий покупателей позволяют нам предлагать широкий спектр актуальных услуг. С новой востребованной услугой покупки товаров в рассрочку наши клиенты смогут приобрести товары для ремонта и дачи по карте «Халва» и воплотить в жизнь свою мечту о красивом и уютном доме», — отмечает начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности «ОБИ» Павел Кузьмин

Сейчас среди партнеров карты рассрочки «Халва» представлены такие торговые сети, как «Перекресток», «Пятерочка», « М. Видео », «Эльдорадо», «Юлмарт» «Hoff», «Sunlight» и др.

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