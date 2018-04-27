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Нижегородцев предупреждают о росте квартирных краж
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Нижегородцев предупреждают о росте квартирных краж 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
С наступлением продолжительных выходных и выездом многих нижегородцев за пределы города увеличивается вероятность проникновения злоумышленников в жилые помещения, сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду
Гражданам рекомендуют провести мероприятия по техническому укреплению своего жилища:
— Установите решетки на все остекленные конструкции (окна, балконы, лоджии), особенно если Ваша квартира находится на первом или последнем этаже многоквартирного дома;
— Не оставляйте открытыми форточки и окна;
— Тщательно закройте балконные двери;
— Договоритесь с соседями или близкими родственниками о ежедневной проверке квартиры во время вашего отсутствия.
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