Самый маленький нежилой объект выставили на аукцион в Москве

Москве проведут аукцион по реализации самого маленького нежилого объекта площадью всего 4,7 квадратных метра, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Это первый в этом году объект с самой маленькой площадью. В прошлом году на аукцион был выставлен объект площадью 3,2 квадратных метра. Это было подвальное помещение в центре Москвы в Пречистенском переулке. За объект боролись три участника, лот «ушел» с молотка с превышением на 145% от стартовой стоимости», — сказал руководитель департамента по конкурентной политике столицы Геннадий Дегтев

По его информации, годом ранее, в 2016 году, на торгах были реализованы еще два объекта малой площади: через открытые торги реализованы лоты площадью 3,5 и 4,4 квадратных метра, которые расположены в одном и том же доме в Ружейном переулке. На каждый из объектов претендовали по три участника. Превышение составило 100% за самый маленький лот и 175% за лот побольше.

«Объект, экспонируемый на открытый торгах в настоящее время, расположен в Северо-Западном административном округе, по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 39. Помещение расположено на первом этаже нежилого шестиэтажного здания, построенного в 2007 году. Здание оборудовано централизованными водопроводом и канализацией, горячим водоснабжением, электричеством и скрытой проводкой, по данным БТИ от 2016 года», — уточняется в материале.

Объект находится в районе с хорошей инфраструктурой, поблизости десять салонов красоты и точек бытового обслуживания, восемь магазинов и кафе, по пять учебных заведений и культурно-спортивных центров, а также четыре объекта здравоохранения. Начальная стоимость объекта — 148 тысяч рублей. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 15 мая 2018 года.