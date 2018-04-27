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Дом за доллар: 9 мест в мире, где буквально раздают дома бесплатно
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Дом за доллар: 9 мест в мире, где буквально раздают дома бесплатно 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Во всем мире люди уже совсем не так привязаны к собственным домам: все предпочитают тратить деньги на себя и без особых проблем живут на съемных квартирах. У нас же позиция кардинально противоположная. Вырастить дерево, родить сына, купить дом — идеальная жизнь, правда? К сожалению, для многих мечта о собственном доме так и остается мечтой. Вместе с тем, в мире есть места, где вполне реально обзавестись жильем всего за 1 евро или доллар. Главное — знать куда ехать.
Раппоттенштейн
Австрия
Молодым семьям (до 35 лет) австрийские власти предлагают выкупить участок земли всего за 1 евро. Но в течение следующих трех лет уехать отсюда нельзя и дом нужно строить своими силами.
Шан-дю-Буль
Франция
Целый город с населением в 800 душ не очень-то устраивает власти Франции. Поэтому была разработана специальная программа по восстановлению региона: земля здесь продается по цене в 1 евро за квадратный метр.
Кобридж
Великобритания
Поселок полнится покинутыми, заброшенными домами. Покупка дозволена тем, кто возьмет целевой кредит на восстановление в местном банке.
Ливерпуль
Великобритания
Район Энфилд считается упадочным. Дома здесь и так продаются за бесценок, а по специальному предложению от муниципалитета двухэтажный домик будет стоить только 1 евро. Правда, нужно быть подданным Великобритании.
Каррега-Лигуре
Италия
Местные жители покидают провинцию с конца прошлого века. Властям, естественно, такое положение дел не по душе: разработанная программа реновации подразумевает продажу домов по смехотворным ценам. Вот только восстанавливать домик придется не кое-как, а в соответсвии со всеми правилами: использовать только экологичные материалы и сохранять аутентичный фасад.
Западное побережье Хоккайдо
Япония
Япония, конечно, перенаселена. Однако, и здесь молодежь со всей страны стекается в мегаполисы, оставляя отдаленные регионы практически пустыми. На западном побережье Хоккайдо власти вынужденно раздают участки земли бесплатно: за три года нужно построить здесь собственное жилье.
Лечче-неи-Марси
Италия
Еще один не самый оживленный регион Италии стремительно теряет жителей. Местные готовы продавать дома реально за 1-2 евро, лишь бы покупатель взял на себя недешевое оформление купли-продажи в муниципалитете и подписал обязательство отремонтировать дом.
Франция
Отдаленная местность Рубе переживает не самые удачные времена. Правительство страны теперь идет на крайние меры: здесь реально можно купить дом за 1 евро, вот только будет он в плачевном состоянии. Реконструкцию проводить нужно на свои средства, а продавать дом нельзя в течение пяти лет.
Ганджи
Италия
Тут цена немного повыше: местные продают дома аж за 100-200 евро. Естественно, на восстановление жилища и оформление документов (порядка 7000 тысяч евро) придется выложить из собственного кармана.
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