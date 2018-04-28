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Глава подмосковного Минстроя рассказал об объеме введенных в эксплуатацию объектов
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Глава подмосковного Минстроя рассказал об объеме введенных в эксплуатацию объектов 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
С начала 2018 года в Московской области введено в эксплуатацию более 3,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.
По словам главы регионального Минстроя, среди общего объема построенных площадей на жилье приходится свыше 2,7 миллиона квадратных метров. Из них порядка 1,5 миллионов квадратных метров — многоквартирные дома и более 1,2 миллиона квадратных метров — индивидуальное жилищное строительство. За текущий год также введено свыше 790 тысяч квадратных метров нежилья, которое включает в себя коммерческие и социальные объекты.
Лидирующие позиции в коммерческом секторе занимают объекты производственного назначения — за 4 месяца этого года введено более 276 тысяч квадратных метров промышленных предприятий. Одним из крупных объектов, введенных с начала текущего года в этом секторе, является тепличный комплекс в Ногинском районе, построенный компанией
ООО «Глобус»
Кроме того, к объектам общественного назначения относятся еще 183 тысяч введенных квадратных метров. Примером такого объекта является торговый центр Selgros Cash&Carry, возведенный компанией
ООО «Микотранс»
в Одинцовском районе. С начала года также построены и новые объекты складского и логистического назначения общей площадью порядка 144 тысяч квадратных метров. К примеру, в Кашире компанией
ЗАО «Гофрон»
построен склад сырья и готовой продукции для установки бумагоделательного оборудования. Введенные с начала года объекты административного типа занимают почти 58 тысяч квадратных метров. В число введенных коммерческих объектов входят здания рекреационного, культурного назначения и транспортной инфраструктуры.
Оставшаяся часть введенных нежилых площадей — это порядка 64 тысяч квадратных метров — приходится на долю социальных объектов, являющихся для населения важной составляющей комфортных условий проживания в регионе
Руслан Тагиев.
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