В Можге пожилая пара накопила у себя в квартире полторы тонны мусора

Можга. Удмуртия . В Можге по требованию Роспотребнадзора из квартиры пенсионеров вывезли полторы тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Сами пенсионеры избавиться от хлама не могли и не хотели. Они несли в дом всё, что может им пригодиться в хозяйстве. Сломанная посуда, ветошь, трубы, деревяшки — всё казалось для них ценным.

В результате жильцы из соседних квартир стали жаловаться не только на мусор, но и на насекомых и грызунов.

В настоящее время решается вопрос об опеке над пенсионерами. Пожилым людям требуется ежедневный уход.