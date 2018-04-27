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В Можге пожилая пара накопила у себя в квартире полторы тонны мусора
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В Можге пожилая пара накопила у себя в квартире полторы тонны мусора 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. В Можге по требованию Роспотребнадзора из квартиры пенсионеров вывезли полторы тонны мусора. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.
Сами пенсионеры избавиться от хлама не могли и не хотели. Они несли в дом всё, что может им пригодиться в хозяйстве. Сломанная посуда, ветошь, трубы, деревяшки — всё казалось для них ценным.
В результате жильцы из соседних квартир стали жаловаться не только на мусор, но и на насекомых и грызунов.
В настоящее время решается вопрос об опеке над пенсионерами. Пожилым людям требуется ежедневный уход.
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