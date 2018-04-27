Ввод жилья в Московской области за январь-март 2018 года вырос на 108,4% (графики) 

В январе-марте 2018 года в Московской области введено 2 429,2 тыс. м2 жилья. Это на 108,4% или на 1 263,7 тыс. м2 больше, чем за аналогичный период 2017 года. За январь-март 2018 года по показателю ввода жилья Московская область занимает 1‑е место среди 85‑ти регионов Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял 1‑е место, а по динамике относительного прироста — 19‑е место. В марте 2018 года в Московской области введено 800,2 тыс. м² жилья. Это на 30,4% или на 186,6 тыс. м² больше, чем за аналогичный период 2017 года. Опережение темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Московской области третий месяц подряд. Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Московская область занимает 1‑е место по показателю ввода жилья за март 2018 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 1‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 32‑м месте.