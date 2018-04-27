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Около 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки под Саратовом
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Около 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки под Саратовом 

ТАСС 28 минут назад
САРАТОВ, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС эвакуировали из горящей многоэтажки в городе Энгельсе Саратовской области 49 жильцов, одну женщину доставили в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Возгорание произошло в многоэтажном доме в г. Энгельсе. Огонь вспыхнул на балконе в одной из квартир и затем распространился в квартиры на 2, 3 и 4 этажах. В результате эвакуировано 49 человек, одна женщина госпитализирована", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в данный момент возгорание удалось потушить. Площадь пожара и ущерб, причиненный дому, устанавливается.
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