Около 50 человек эвакуировали из горящей многоэтажки под Саратовом

"Возгорание произошло в многоэтажном доме в г. Энгельсе. Огонь вспыхнул на балконе в одной из квартир и затем распространился в квартиры на 2, 3 и 4 этажах. В результате эвакуировано 49 человек, одна женщина госпитализирована", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в данный момент возгорание удалось потушить. Площадь пожара и ущерб, причиненный дому, устанавливается.