В столичной Некрасовке появятся два 17‑этажных жилых дома новых серий

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для двух 17-этажных жилых домов новых серий комфортабельного жилья «ДомНАД» и «ДомРИК» в столичном районе Некрасовка на юго-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на строительство двух 17-этажных жилых домов на юго-востоке столицы в районе Некрасовка. В скором времени на территории района появятся два многоквартирных дома новой серии комфортабельного жилья, а именно — «ДомНАД» и «ДомРИК». В сумме в зданиях разместятся 416 квартир различной площади и конфигурации, воплощающие в себе уютные квартиры с функциональной планировкой», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

Четырехсекционный жилой дом на базе изделий производства АО «ДСК-1» ДОМНАД, ДОМРИК и двухсекционный жилой дом на базе изделий ДОМРИК, оба с первым нежилым этажом возведут в составе первой очереди Люберецких полей, квартал 13а, б, корпуса 2 и 14.

Проектом запланировано возведение одного семнадцатиэтажного четырехсекционного дома, в составе которого появится 288 квартир и одного двухсекционного семнадцатиэтажного дома, запроектированного на размещение 128 квартир. Их общая площадь с учетом летних помещений превысит 22 тысячи квадратных метров. На первых этажах жилых домов расположатся нежилые помещения общественного назначения, вестибюльно-входные группы, помещения дежурного с санузлом, лифтовые холлы, комнаты для уборочного инвентаря, мусорокамеры и другие вспомогательные помещения. Связь между этажами в домах будет осуществляться с помощью лестниц, а также двух лифтов грузоподъемностью 630 и 400 килограммов.

В рамках благоустройства территории появятся велодорожки, спортивные и игровые площадки, а также пешеходные зоны и площадки для отдыха. Кроме того, запланирована установка малых архитектурных форм, устройство газонов, высадка зеленых насаждений, устройство проездов и плоскостных парковок с местами для транспорта маломобильных групп населения.