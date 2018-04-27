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Организатор орловских ярмарок согласился снизить плату
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Организатор орловских ярмарок согласился снизить плату 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
Орловская торгово-промышленная палата (ТПП) отреагировала на просьбы предпринимателей и установила новые цены за квадратный метр торгового места на ярмарках «Хлебосольный выходной», сообщает пресс-служба горадминистрация.
Изначально ТПП установила тариф 75 рублей за квадратный метр. Сборы должны обеспечить качественное содержание территории, работу сотрудников и так далее. Однако с 14 апреля новые расценки.
В субботний день квадратный метр торгового места обойдется в 50 рублей. Стоимость зависит от габаритов транспорта: легковой — 100 рублей, мелкий коммерческий — 200 рублей, крупный — 300 рублей. В воскресенье решили установить 50% скидку. Бесплатно на ярмарках смогут торговать те, кто предоставят справку о признании малоимущими.
В Орле работают четыре ярмарки выходного дня. Ближайшие пройдут 28 и 29 апреля. Планируется, что кроме традиционных продуктов питания фермеры привезут различные саженцы.
Сообщение Организатор орловских ярмарок согласился снизить плату появились сначала на РИА 57.
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