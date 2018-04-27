Организации-застройщики увеличили объем вводимого на Дону жилья на 6,5%

Организации, занимающиеся строительством многоквартирных домов, в январе-марте 2018 года ввели в эксплуатацию в Ростовской области 157,5 тыс. кв. метров жилья, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ростовстат.

Объем жилья, введенного за три месяца 2018 года индивидуальными застройщиками, сократился по сравнению с прошлым годом на 2,9% и составил 299,6 тыс. кв. метров.

Всего в Ростовской области в январе-марте 2018 года построено 5300 квартир общей площадью 457 тыс. кв. метров, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Сообщается, что в 32 донских муниципалитетах превышен уровень ввода жилья предыдущего года.