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Организации-застройщики увеличили объем вводимого на Дону жилья на 6,5%
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Организации-застройщики увеличили объем вводимого на Дону жилья на 6,5% 

АиФ Ростов 56 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Организации, занимающиеся строительством многоквартирных домов, в январе-марте 2018 года ввели в эксплуатацию в Ростовской области 157,5 тыс. кв. метров жилья, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ростовстат.
Объем жилья, введенного за три месяца 2018 года индивидуальными застройщиками, сократился по сравнению с прошлым годом на 2,9% и составил 299,6 тыс. кв. метров.
Всего в Ростовской области в январе-марте 2018 года построено 5300 квартир общей площадью 457 тыс. кв. метров, что практически соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Сообщается, что в 32 донских муниципалитетах превышен уровень ввода жилья предыдущего года.
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