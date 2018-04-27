Сенатор предложил заменить уплату НДФЛ при сдаче квартиры покупкой патента

«Сегодня с законодательством в этом вопросе все достаточно понятно: тот, кто сдает квартиру в аренду должен заключить договор и в конце года самостоятельно оплатить 13% налог на доходы физических лиц от суммы сделки. Но на практике это работает плохо. Решить проблему можно двумя способами — отнести таких граждан к самозанятым, второй способ решения проблемы — это без какой-либо регистрации, в качестве физического лица разрешить по этому виду деятельности оплачивать фиксированный налог в виде патента.

Мое личное мнение — надо идти по второму пути и вводить особый способ налогообложения для данной категории граждан и не привязывать их к самозанятым», — сказал И. Фомин.

Сенатор пояснил, что фактически самозанятый граждан — это человек, который «работает сам на себя», поэтому того, кто сдает в частном порядке квартиру в аренду едва ли можно отнести к такой категории граждан. По его словам, для того, чтобы реализовать предложение о фиксированном налоге на сдачу квартиры, потребуется внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ , однако и в этом случае необходимо сперва обсудить и решить ряд проблем.

«На сегодняшний день патенты могут приобретать только индивидуальные предприниматели, в этом проблема.

Например, в Москве давно введен режим приобретения патента при сдаче квартир в аренду, но он возможен только для индивидуальных предпринимателей, это усложняет его использование. Человек, который сдает в аренду квартиру в Москве может приобрести патент, но для этого он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателя», — уточнил И. Фомин.

В целом, отметил сенатор, многие регионы заинтересованы в решении этого вопроса с точки зрения пополнения бюджета, а информация о частных арендодателях была бы полезна им для улучшения туристской статистики и повышения безопасности организации отдыха гостей. «Регион мог бы самостоятельно устанавливать определенную стоимость патента, которая должна быть значительно ниже расчетной суммы налога на доходы физических лиц при сдаче в аренду квартир, а самое главное — эта сумма должна легко уплачиваться и легко контролироваться.

Гипотетически при патентной системе сама налоговая нагрузка на граждан была бы ниже в 2-3 раза», — отметил парламентарий.

Сенатор отметил, что этот вопрос постоянно поднимается руководителями ряда регионов и их представителями в Федеральном собрании. «Тема интересует регионы и парламент, способ решения нужно найти. Надеюсь, что это можно будет сделать в течение года», — уточнил он.