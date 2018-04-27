Наталья Западнова провела личный прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Ханты-Мансийске.

В общественную приемную к Наталье Западновой пришли 11 человек. Жилищные вопросы — практически в каждом обращении. Это предоставление жилых помещений взамен подлежащего сносу ветхого и аварийного жилья, предоставление или выкуп служебного жилья, наследственные споры в жилищной сфере.

Что касается наследственных споров, депутат подчеркнула, что такие вопросы должны решаться только через суд, обратившейся с этой проблемой пенсионерке будет предоставлена бесплатная консультация адвоката.

Наталья Леонидовна отметила, что многих проблемных ситуаций можно избежать, обладая правовой грамотностью:

«Зачастую граждане не пользуются своим правом на приватизацию. Когда происходит снос ветхого и аварийного жилья, в зависимости от того приватизировано жилое помещение или нет, — действуют различные механизмы для получения жилья иного качества».

— Важно знать жилищное законодательство и использовать те возможности, которые есть в регионе, — подчеркнула Наталья Западнова, — Так, маме девяти детей будет оказана помощь в поиске оптимального варианта решения ее жилищной проблемы. Для этого необходимо понимать все те преимущества, на которые она может рассчитывать как многодетная мать.

В настоящее время многодетная мама из Ханты-Мансийска проживает с семьей в балке и остро нуждается в жилье. Одним из вариантов решения проблемы может стать предоставление жилого помещения по муниципальной программе для семей, имеющих более 5 детей. Жилые помещения выделяются из жилищного фонда на основе договора коммерческого найма.

В ходе приема поступило обращение от жительницы Ханты-Мансийска, которой грозит выселение из гаража, приобретенного под жилье. Наталья Леонидовна отметила, что в такой ситуации помочь просительнице не представляется возможным, так как проживание в гараже является незаконным.

— Проблему можно решить только путем переговоров с тем человеком, который написал жалобу, — подчеркнула Наталья Леонидовна.

Два обращения, поступившие в ходе приема, потребовали от депутата оперативного решения проблем.

— Есть сложные жизненные ситуации, когда нужно максимально быстро решать проблему, что мы собственно и сделали. Это когда сам человек тяжело болен или его родные, когда нужно помочь многодетной семье, — комментирует Наталья Западнова.

Ситуации были связаны с необходимостью оказания высокотехнологичной медицинской помощи пенсионерке, а также с поиском варианта решения жилищной проблемы для многодетной семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Обратившимся были предложены варианты решения проблем.

По ряду обращений были даны необходимые консультации, остальные вопросы взяты на депутатский контроль.