Мужчина разгромил съемную квартиру, выбрасывая вещи в окно (фото)

Неадекватный мужчина устроил дебош минувшей ночью в Петрозаводске

Дебошир разгромил съемную квартиру в доме по адресу улица Чапаева, 44 в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом сообщает группа «Криминальный Петрозаводск». Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Хулиган выбрасывал из окна бытовую технику и мебель на крышу расположенного на первом этаже магазина и повредил автомобили на парковке. Квартиру вскрыл прибывший по вызову наряд МЧС

Дебошир также повредил водопровод и затопил квартиры, расположенные под ним.