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Мужчина разгромил съемную квартиру, выбрасывая вещи в окно (фото)
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Мужчина разгромил съемную квартиру, выбрасывая вещи в окно (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Неадекватный мужчина устроил дебош минувшей ночью в Петрозаводске.
Дебошир разгромил съемную квартиру в доме по адресу улица Чапаева, 44 в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом сообщает группа «Криминальный Петрозаводск». Предположительно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Хулиган выбрасывал из окна бытовую технику и мебель на крышу расположенного на первом этаже магазина и повредил автомобили на парковке. Квартиру вскрыл прибывший по вызову наряд МЧС.
Дебошир также повредил водопровод и затопил квартиры, расположенные под ним.
В пресс-службе МВД по Карелии порталу «Карельские Вести» пообещали предоставить комментарии о происшествии позже.
По материалам: ptzgovorit.ru
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