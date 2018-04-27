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В доме Наркомфина в Москве снесли порядка 500 кв м построек
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В доме Наркомфина в Москве снесли порядка 500 кв м построек 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 апр — РИА Недвижимость. В ходе реконструкции дома Наркомфина в Москве, являющегося всемирно известным памятником конструктивизма, было снесено порядка 500 квадратных метров построек, заявил журналистам в пятницу генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.
"Мы снесли порядка 500 квадратных метров построек, которые были возведены в 40-50-х годах. В частности, теперь нет пятого этажа над кровлей и открыта колоннада", — сказал он.
По данным пресс-службы Дома Наркомфина, также на объекте вывезено свыше 3,2 тысячи тонн строительного мусора. Полностью демонтированы старые коммуникации — более 617 метров водопроводных и канализационных труб, 400 батарей отопления, 25 тысяч метров проводки.
Дом Наркомфина построен в 1928–1930 годах на Новинском бульваре по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Экспериментальный жилой «дом переходного периода» был возведен для работников Народного комиссариата финансов СССР.
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