В доме Наркомфина в Москве снесли порядка 500 кв м построек 

МОСКВА, 27 апр — РИА Недвижимость. В ходе реконструкции дома Наркомфина в Москве, являющегося всемирно известным памятником конструктивизма, было снесено порядка 500 квадратных метров построек, заявил журналистам в пятницу генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.
"Мы снесли порядка 500 квадратных метров построек, которые были возведены в 40-50-х годах. В частности, теперь нет пятого этажа над кровлей и открыта колоннада", — сказал он.
По данным пресс-службы Дома Наркомфина, также на объекте вывезено свыше 3,2 тысячи тонн строительного мусора. Полностью демонтированы старые коммуникации — более 617 метров водопроводных и канализационных труб, 400 батарей отопления, 25 тысяч метров проводки.
Дом Наркомфина построен в 1928–1930 годах на Новинском бульваре по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Экспериментальный жилой «дом переходного периода» был возведен для работников Народного комиссариата финансов СССР.