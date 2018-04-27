В доме Наркомфина в Москве снесли порядка 500 кв м построек

МОСКВА , 27 апр — РИА Недвижимость. В ходе реконструкции дома Наркомфина в Москве, являющегося всемирно известным памятником конструктивизма, было снесено порядка 500 квадратных метров построек, заявил журналистам в пятницу генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.

"Мы снесли порядка 500 квадратных метров построек, которые были возведены в 40-50-х годах. В частности, теперь нет пятого этажа над кровлей и открыта колоннада", — сказал он.

По данным пресс-службы Дома Наркомфина, также на объекте вывезено свыше 3,2 тысячи тонн строительного мусора. Полностью демонтированы старые коммуникации — более 617 метров водопроводных и канализационных труб, 400 батарей отопления, 25 тысяч метров проводки.