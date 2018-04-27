В Волгоградской области на отопительный период выделили 3,1 млрд руб

Волгоградской области на подготовку к предстоящему отопительному сезону выделили 3,1 миллиарда рублей, в 1,4 раза больше, чем на прошлый.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на пресс-службу губернатора, соответствующее постановление уже принято администрацией. Коммунальщики подготовят 419 котельных, более 2 000 километров тепловых сетей, 341 центральных тепловых пункта и другие объекты ЖКХ. В пресс-службе также отметили, что в этом году в течение всех холодных месяцев коммунальный комплекс работал без аварийных ситуаций. Возникавшие прорывы устранялись своевременно.