Продажи в Доме Наркомфина в Москве начнутся к июню

МОСКВА , 27 апр — РИА Недвижимость. Продажи в Доме Наркомфина в Москве начнутся в конце мая-начале июня, заявил журналистам в пятницу генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.

"Продажи начнутся совсем скоро, я полагаю, в конце мая — начале июня", — сказал он.

Барсумян отметил, что функциональное назначение жилого и коммунального корпусов дома будет сохранено.