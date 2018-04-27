Продажи в Доме Наркомфина в Москве начнутся к июню 

МОСКВА, 27 апр — РИА Недвижимость. Продажи в Доме Наркомфина в Москве начнутся в конце мая-начале июня, заявил журналистам в пятницу генеральный директор собственника здания ООО «Лига прав» Гарегин Барсумян.
"Продажи начнутся совсем скоро, я полагаю, в конце мая — начале июня", — сказал он.
Барсумян отметил, что функциональное назначение жилого и коммунального корпусов дома будет сохранено.
Дом Наркомфина построен в 1928-1930 годах на Новинском бульваре по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Экспериментальный жилой «дом переходного периода» был возведен для работников Народного комиссариата финансов СССР.