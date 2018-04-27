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Продажи квартир в Доме Наркомфина начнутся к началу июня
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Продажи квартир в Доме Наркомфина начнутся к началу июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Старт продаж квартир в Доме Наркомфина запланирован на конец мая-начало июня 2018 г. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ООО «Лига прав» (девелопер проекта реставрации здания) Гарегин Барсумян.
«В доме 46 квартир, они очень комфортные. По современным требованиям в квартирах есть все, что должно быть. И более того, в рамках приспособления, в квартирах будет центральное кондиционирование. Продажи начнутся совсем скоро — в конце мая-начале июня», — сообщил Г. Барсумян.
По его словам, основной корпус дома после завершения реставрации будет полностью приспособлен для современной жизни, а в коммунальном корпусе разместится картинная галерея. «В этом году мы начнем работы по благоустройству. В доме появится современный лифт, будет построен со стороны западного фасада здания. В доме также будет полностью заменена вся инженерия», — добавил Г. Барсумян.
Вместе с тем он отметил, что до начала продаж стоимость квадратного метра не разглашается.
Дом Наркомфина был построен по проекту одного из идеологов советского конструктивизма Моисея Гинзбурга в 1930 г. В 2017 г. началась полномасштабная реставрация дома, которую планируется завершить летом 2019 г.
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