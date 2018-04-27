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Минсельхоз сообщил о росте посевных площадей конопли в 4 раза с 2010 года
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Минсельхоз сообщил о росте посевных площадей конопли в 4 раза с 2010 года 

Rambler News Service 42 минуты назад
Объем посевных площадей технической конопли в России с 2010 года вырос в 4 раза, сообщает Минсельхоз.
«В 2018 году посевные площади под техническую коноплю составят 4,4 тыс. га, что в 4 раза превысит показатели 2010 года. Потребность внутреннего рынка и экспортный потенциал продукции из конопли достаточно высоки, есть перспективы для наращивания производства», — цитирует ведомство главу департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петра Чекмарева.
Он отметил, что в Госреестре зарегистрированы 26 сортов ненаркотической конопли.
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