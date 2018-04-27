Многодетные берут деньги. Альтернативу земельному участку выбрали 22 семьи

В 2018 году 22 семьи воспользовались правом на получение денежной альтернативы вместо бесплатного семейного участка. Теперь им осталось подобрать себе подходящее жилье. В среднем каждая семья-участница сможет получить до полутора миллионов рублей.

Направление альтернативной поддержки многодетных набирает все большую популярность в округе. С начала действия программы, а именно с 2016 года, 178 многодетных семей уже получили деньги, отказавшись от бесплатного участка земли.

Субсидию можно использовать на приобретение жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке. Еще семья может потратить её на первоначальный взнос, на погашение ипотечного долга, а также на строительство дома. Размер выплаты составляет 30% от стоимости жилья, рассчитываемой исходя из количества членов многодетной семьи, норматива 18 квадратных метров на каждого человека и стоимости 1 квадратного метра жилья, устанавливаемой для округа Минстроем России

В этом году округ выделил на цели программы 95 млн рублей, получить денежную компенсацию смогут более 50 многодетных семей.

Чтобы улучшить свои жилищные условия, многодетные родители должны встать на учет на предоставление земельного участка. Семье также необходимо состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях в муниципалитете.

Если семья самостоятельно не заявит о согласии на получение денег вместо земли, то она останется в общей очереди на земельный участок.

Прежде чем получить выплату, граждане получают свидетельство. Многодетной семье предоставляется 100 дней для подбора вариантов.

Денежная компенсация, также как и сам земельный участок, предоставляются только один раз. К примеру, если супруги недавно узаконили свой брак, а до этого один из них уже получал компенсацию либо участок с предыдущей своей семьей, то эта возможность у новой семьи отсутствует.

Более подробные условия предоставления денег вместо земли многодетным семьям нужно уточнять в администрации по месту жительства.