Жилье бизнес-класса: цены немного снизят, чтобы распродать излишки

Еще год назад рынок новостроек стандарт— и комфорт-класса было в два раза больше, чем новостроек бизнес-класса. Однако потом разрыв начал стремительно сокращаться, что и привело к равенству.

По информации экспертов «Метриум», в настоящее время на рынке новостроек бизнес-класса Москвы было представлено порядка 17 000 квартир, а объем предложения в массовых сегментах составил 17 800 лотов. За прошлый год в столице вышло 22 проекта бизнес-класса, что всего на один комплекс меньше, чем в комфорт-классе

Также неплохо бы вспомнить, что максимальный разрыв между массовыми сегментами и бизнес-классом был достигнут в IV квартале 2016 года — тогда разница составила 65%. А вот в прошлом году наметилась обратная тенденция, темпы прироста предложения в массовом сегменте стали замедляться, а в бизнес-классе — ускоряться. И, в итоге, в первом квартале 2018 года разрыв между сегментами был практически ликвидирован.

Возникает вопрос — а что такое жилье бизнес-класса на современном российском рынке? У него есть несколько отличительных особенностей.

Первая особенность — индивидуальный проект дома, хорошо проработанный в том числе в отношении дизайна и архитектурного облика

Вторая особенность — площадь кухни более 12 кв. метров, а площадь квартиры — более 50 кв. метров.

Третья особенность — потолки примерно 3 метра, а иногда выше.

Четвертая особенность — применение высококачественных строительных материалов, технология строительства почти всегда монолитная.

Пятая особенность — наличие большого паркинга, чаще всего подземного — не менее одного машиноместа на квартиру.

Если говорить о портрете покупателей жилья бизнес-класса, то по данным экспертов компании AFI Development, среди них можно выделить три основные группы покупателей. Первая группа — это крупные бизнесмены и топ-менеджеры. Вторая группа — это владельцы среднего бизнеса, а третья группа — молодые люди творческих профессий.

Жилье повышенной комфортности покупают для собственных нужд и проживания. В некоторых случаях покупка недвижимости предназначена для родителей, или иных родственников. Покупку осуществляют на собственные финансовые средства, и в очень редких случаях с привлечением ипотеки.

Если говорить о будущем недвижимости бизнес-класса, то генеральный директор Tekta Group Роман Сычев говорит, что в прошлом году сегмент новостроек бизнес-класса стал не менее динамичным с точки зрения активности застройщиков, чем массовый сегмент, который набрал обороты в острую фазу кризиса в 2015-2016 годов.

Девелоперы данного сегмента принимают активное участие в освоении бывших промзон, не оставляя ведущей роли в этом процессе массовой застройке. Застройщики бизнес-класса приходят в новые локации, а не концентрируются в обжитых «вотчинах» данного сегмента. Все больше комплексов данного сегмента возводятся в Северном административном округе Москвы.

Председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова говорит, что перспективы у новостроек бизнес-класса вполне предсказуемы и достаточно стабильны. Начнем с того, что за последние пару лет в данном сегменте существенно вырос объем предложения — на сегодняшний день на первичном рынке Москвы новостройки бизнес-класса занимают едва ли не половину от общего объема экспозиции.

При этом ценовая ситуация на первичном рынке бизнес-класса сохраняется на относительно стабильном уровне. В частности, по итогам первого квартала текущего года, несмотря на увеличение объема предложения на 10%, средняя стоимость квадратного метра снизилась всего на 1% относительно конца прошлого года. И эта коррекция была обусловлена, главным образом, выходом на рынок новых проектов и корпусов в рамках уже реализуемых жилых комплексов на начальных этапах строительства.

По мнению экспертов «БЕСТ-Новострой», есть небольшой потенциал для снижения стоимости — 3-4%. Такое возможно лишь по одной причине — чтобы распродать «излишки» свободных площадей. Но уже через полтора-два года затоваривания не будет — с помощью скидок и акций девелоперы распродадут все «простаивающие» сейчас площади.

"То есть, даже на фоне растущего предложения (и, конечно, отчасти именно по причине существенного роста предложения) цены в данном сегменте остаются стабильными и привлекательными. Сегодня они начинаются от 3,8 млн руб. — таким бюджетом покупки всего два-три года назад мог порадовать только проект стандарт-класса. И пусть в этом бюджете предлагается всего лишь маленькая студия далеко не самыми лучшими характеристиками, однако такой ценник позволяет многим клиентам приобрести жилье в более статусных по сравнению с массовым сегментом проектах", — говорит эксперт.