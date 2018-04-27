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Областные чиновники нашли у мэрии 200 квартир в рискованных стройках
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Областные чиновники нашли у мэрии 200 квартир в рискованных стройках 

ngs.ru 59 минут назад
Фото: ngs.ru
В минстрое НСО подсчитали число квартир, которые по программе переселения мэрия Новосибирска купила в проблемных стройках.
По данным врио главы министерства Ивана Шмидта, около 200 квартир муниципалитет приобрёл в домах, которые сегодня причислены к «зоне риска», то есть могут стать долгостроями.
«Мэрия покупает квартиры для переселения, но, к сожалению, получается так, что попадает в проблемные объекты, — признал он и добавил: — В области [таких случаев] больше нет, а в других субъектах подобное есть везде».
Замминистра Алексей Колмаков в свою очередь заметил, что больше опрометчивых вложений мэрия делать не будет.
«По моей информации, которую мы обсуждали уже с департаментом строительства, принято решение о том, чтобы не вкладывать деньги в строящиеся, только в готовые — построенные объекты, введённые в эксплуатацию», — пояснил он.
В мэрии эту информацию пока не подтвердили — корреспондент НГС направила запрос, но ещё не получила ответа. В конце января, впрочем, мэр города Анатолий Локоть заявлял, что только на одном объекте муниципальный бюджет потерял порядка 200 миллионов рублей. Среди проблемных объектов, где оказались заморожены бюджетные средства, эксперты также называли ЖК «Рихард» и дом на улице Приморской.
Кроме того, в долгострои оказались вложены и средства субсидий, которые мэрия выдавала на покупку жилья.
«Самое обидное то, что у нас есть три человека — ветераны Великой Отечественной войны, которые купили такие квартиры, — рассказал Иван Шмидт. — Мы сейчас пытаемся решить этот вопрос, потому что это совсем вопиющая ситуация: им были выделены средства на покупку жилья, они взяли деньги и вложили их в дом, который стал проблемным».
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