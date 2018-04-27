В районе благоустроят территорию дошкольного учреждения на Мироновской улице

В планы по благоустройству района в этом году вошел проект по ремонту территории дошкольного образовательного учреждения № 777 на улице Мироновская.

Запланировано установить на территории ДОУ новый хозяйственный блок, контейнерную площадку, информационный стенд. Бригадам предстоит провести укладку 780 квадратных метров полиуретанового покрытия, ремонту 194 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, замене 80 погонных метров бортового камня, устройству 150 квадратных метров газона и 30 квадратных метров цветников, установке 45 малых архитектурных форм и единиц игрового оборудования.

Как сообщили в отделе ЖКХ и благоустройства управы района Соколиная гора, объемы работ являются небольшими, и ремонт планируется окончить до 25 августа.

Фото: ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».