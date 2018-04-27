Ещё
В районе благоустроят территорию дошкольного учреждения на Мироновской улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В районе благоустроят территорию дошкольного учреждения на Мироновской улице 

Управа района Соколиная гора 54 минуты назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В планы по благоустройству района в этом году вошел проект по ремонту территории дошкольного образовательного учреждения № 777 на улице Мироновская.
Запланировано установить на территории ДОУ новый хозяйственный блок, контейнерную площадку, информационный стенд. Бригадам предстоит провести укладку 780 квадратных метров полиуретанового покрытия, ремонту 194 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, замене 80 погонных метров бортового камня, устройству 150 квадратных метров газона и 30 квадратных метров цветников, установке 45 малых архитектурных форм и единиц игрового оборудования.
Как сообщили в отделе ЖКХ и благоустройства управы района Соколиная гора, объемы работ являются небольшими, и ремонт планируется окончить до 25 августа.
Фото: ГБУ «Жилищник района Соколиная гора».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Жители района частями погасили задолженность по оплате ЖКУ в размере 1,7 миллиона рублей Жителям Соколиной горы помогли восстановить работу газового оборудования Мастер-класс по работе с порталом mos.ru прошел в школе №1947
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве102
Поставим Макаревича на место970
Кореи помирились373
Майские пенсии доставят по особому графику74
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»22
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение