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На Увильдах продают дом за 140 миллионов рублей
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На Увильдах продают дом за 140 миллионов рублей 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В Аргаяшском районе возле озера Увильды продают самый дорогой коттедж в Челябинской области. Продавцы просят за него 140 миллионов рублей. За эту сумму покупатель получит трехэтажный особняк площадью 500 кв.м. и участок в 50 соток. Загородный дом окружен лесом, на территории располагается бассейн, кинотеатр, зона барбекю, гараж, гостевой дом и игровой домик для детей. Коттедж построили два года назад по итальянскому дизайн-проекту.
— При строительстве использовались современные, брендовые, дорогие и очень качественные материалы. 100%-ая готовность, всё на высшем уровне, продумано до мельчайших деталей, — сообщается в объявлении.
Напомним, что недавно примерно там же выставили на продажу самую дорогую дачу. Ее оценили в 61 миллион рублей, а занимает летняя усадьба 300 квадратов. Кстати, по статистике дома в Аргаяшском районе — наиболее дорогостоящие в Челябинской области.
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