На Увильдах продают дом за 140 миллионов рублей

В Аргаяшском районе возле озера Увильды продают самый дорогой коттедж в Челябинской области . Продавцы просят за него 140 миллионов рублей. За эту сумму покупатель получит трехэтажный особняк площадью 500 кв.м. и участок в 50 соток. Загородный дом окружен лесом, на территории располагается бассейн, кинотеатр, зона барбекю, гараж, гостевой дом и игровой домик для детей. Коттедж построили два года назад по итальянскому дизайн-проекту.

— При строительстве использовались современные, брендовые, дорогие и очень качественные материалы. 100%-ая готовность, всё на высшем уровне, продумано до мельчайших деталей, — сообщается в объявлении.

Напомним, что недавно примерно там же выставили на продажу самую дорогую дачу. Ее оценили в 61 миллион рублей, а занимает летняя усадьба 300 квадратов. Кстати, по статистике дома в Аргаяшском районе — наиболее дорогостоящие в Челябинской области.