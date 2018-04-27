Екатеринбуржцев не заинтересовал «сити» на руинах рынка

Горожан, как выяснилось, не очень волнует, что построят на месте снесенного много лет назад Центрального рынка. 27 апреля в публичных слушаниях по проекту планировки и межевания данной территории приняли участие всего 8 человек, передает "Уралинформбюро"

Слушания прошли в администрации Екатеринбурга . Подавляющее большинство из присутствующих одобрили замысел ООО «Ривьера» (дочернее предприятие компании «Форум-групп») построить в квартале улиц Радищева-Шейнкмана-Сакко и Ванцетти-переулок Центральный рынок многоуровневый жилой комплекс «Форум-сити» площадью 51,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на проживание 1 168 человек.

Как пояснила «Уралинформбюро» представитель проектной организации Оксана Симакова, комплекс будет состоять из нескольких разноуровневых жилых домов (от 5 до 32 этажей), объединенных общим стилобатом. На территории застройки также предусмотрен подземный паркинг на 473 машиноместа и открытые стоянки вместимостью 65 мест. Зоны охраны близлежащих объектов культурного наследия в границы строительства не попадают, заверила Симакова.