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Екатеринбуржцев не заинтересовал «сити» на руинах рынка
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Екатеринбуржцев не заинтересовал «сити» на руинах рынка 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Горожан, как выяснилось, не очень волнует, что построят на месте снесенного много лет назад Центрального рынка. 27 апреля в публичных слушаниях по проекту планировки и межевания данной территории приняли участие всего 8 человек, передает "Уралинформбюро".
Слушания прошли в администрации Екатеринбурга. Подавляющее большинство из присутствующих одобрили замысел ООО «Ривьера» (дочернее предприятие компании «Форум-групп») построить в квартале улиц Радищева-Шейнкмана-Сакко и Ванцетти-переулок Центральный рынок многоуровневый жилой комплекс «Форум-сити» площадью 51,4 тысячи квадратных метров, рассчитанный на проживание 1 168 человек.
Как пояснила «Уралинформбюро» представитель проектной организации Оксана Симакова, комплекс будет состоять из нескольких разноуровневых жилых домов (от 5 до 32 этажей), объединенных общим стилобатом. На территории застройки также предусмотрен подземный паркинг на 473 машиноместа и открытые стоянки вместимостью 65 мест. Зоны охраны близлежащих объектов культурного наследия в границы строительства не попадают, заверила Симакова.
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