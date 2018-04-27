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В Алтайском крае четырем застройщикам не одобрили проектные декларации
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В Алтайском крае четырем застройщикам не одобрили проектные декларации 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Четырем застройщикам Алтайского края не одобрили проектные декларации по пяти объектам.
Как сообщили в Госинспекции Алтайского края, в I квартале 2018 года инспекция изучила 26 проектных деклараций застройщиков, планирующих начать строительство домов с привлечением средств дольщиков.14 из них соответствовали требованиям Федерального закона, 7 — отозваны застройщиками в порядке самоконтроля.
Отказ был дан по объектам, которые находятся по адресам:
Новоалтайск, ул. Деповская, 48;Новоалтайск, ул. Деповская, 52;г. Барнаул, ул. Горнолыжная, 31, 3 Этап;г. Бийск, ул. Ленинградская, 63;г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 37.
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