В Алтайском крае четырем застройщикам не одобрили проектные декларации

Четырем застройщикам Алтайского края не одобрили проектные декларации по пяти объектам.

Как сообщили в Госинспекции Алтайского края, в I квартале 2018 года инспекция изучила 26 проектных деклараций застройщиков, планирующих начать строительство домов с привлечением средств дольщиков.14 из них соответствовали требованиям Федерального закона, 7 — отозваны застройщиками в порядке самоконтроля.

Отказ был дан по объектам, которые находятся по адресам:

Новоалтайск, ул. Деповская, 48;Новоалтайск, ул. Деповская, 52;г. Барнаул, ул. Горнолыжная, 31, 3 Этап;г. Бийск, ул. Ленинградская, 63;г. Барнаул, ул. Сергея Ускова, 37.