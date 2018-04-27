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На строительство Южного обхода выделено еще 2,3 миллиарда
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На строительство Южного обхода выделено еще 2,3 миллиарда 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Правительство РФ приняло решение о выделении еще одного, последнего, транша на строительство Южного обхода Калуги. Об этом 27 апреля, выступая перед депутатами городской думы Калуги, которая в этот день приняла решение о назначении на должность городского головы Дмитрия Разумовского, сообщил Анатолий Артамонов. По словам губернатора, решение правительством РФ было принято 26 апреля, размер транша составляет 2,27 миллиарда рублей. «Это громадный деньги. И, конечно, мы должны быть благодарны правительству Российской Федерации за то, что оно поддерживает. Таких строек гигантских, наверное, в последние годы не имел ни один областной центр. По крайней мере, Центрального федерального округа», — сказал губернатор. Напомним, общая стоимость проекта составляет 11,6 миллиарда рублей. Строительство Южного обхода планируется завершить к 1 августа 2018 года. Такую дату, во всяком случае, на предыдущей встрече с депутатами городской думы Калуги, состоявшейся 20 февраля, назвал Анатолий Артамонов. Протяженность этой трассы составит 21 километр. Проект предусматривал строительство трех новых и реконструкцию одной существующей транспортной развязки, моста через реку Оку, шести путепроводов в составе транспортных развязок, двух путепроводов на пересечениях с местными дорогами IV категории.
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