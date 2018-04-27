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Бывшего главу Темрюкского района заподозрили в получении взятки
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Умер Геннадий Печников

Бывшего главу Темрюкского района заподозрили в получении взятки 

360tv.ru 2 часа назад
В отношении экс‐главы Темрюкского района заведено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.
Ведомство провело проверку на соблюдение земельного и бюджетного законодательства. Выяснилось, что в декабре 2016 года администрация Таманского сельского поселения заключила договор на аренду земельного участка площадью более 32 гектаров в станице Тамань с одним участником торгов. Плата за пользование составила 4,6 миллиона рублей. Чтобы участвовать в аукционе, фирма внесла задаток в размере 3,2 миллиона рублей. После заключения договора эта сумма должна была перейти в бюджет муниципального образования. В прокуратуре выяснили, что по поручению главы эти деньги незаконно вернули арендатору.
За время действия договора администрация поселения не пыталась вернуть с должника задаток и арендную платы. Общая сумма долга составила 6,3 миллиона рублей. Прокуратура потребовала вернуть эти средства.
В ходе судебного разбирательства руководитель коммерческой организации передал всю сумму задолженности в бюджет.
Директора Сочинского национального парка Игоря Гуцала не отстранили от должности. Нацпарк опроверг появившуюся ранее информацию.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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