Бывшего главу Темрюкского района заподозрили в получении взятки

В отношении экс‐главы Темрюкского района заведено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Ведомство провело проверку на соблюдение земельного и бюджетного законодательства. Выяснилось, что в декабре 2016 года администрация Таманского сельского поселения заключила договор на аренду земельного участка площадью более 32 гектаров в станице Тамань с одним участником торгов. Плата за пользование составила 4,6 миллиона рублей. Чтобы участвовать в аукционе, фирма внесла задаток в размере 3,2 миллиона рублей. После заключения договора эта сумма должна была перейти в бюджет муниципального образования. В прокуратуре выяснили, что по поручению главы эти деньги незаконно вернули арендатору.

За время действия договора администрация поселения не пыталась вернуть с должника задаток и арендную платы. Общая сумма долга составила 6,3 миллиона рублей. Прокуратура потребовала вернуть эти средства.

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